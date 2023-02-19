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رياضة > “جونيور” في الصدارة.. تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب
19/02/2023   2:00 م

“جونيور” في الصدارة.. تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب

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تعود عجلة دوري أبطال آسيا في كرة القدم إلى الدوران في منطقة الغرب بعد توقف نحو 10 أشهر، مع إقامة مباريات دور الـ16 بنظام التجمّع في قطر يومي الأحد والإثنين.

ويلعب الدحيل القطري مع مواطنه الريان، والشباب السعودي مع ناساف الأوزبكستاني الأحد، والفيصلي السعودي مع فولاد خوزستان الإيراني، والهلال السعودي حامل اللقب مع شباب الأهلي دبي الإماراتي الإثنين.

وفيما تقام مباراتا ربع النهائي الخميس المقبل في قطر ونصف النهائي في 26 فبراير، ويتأهل الفائز لمواجهة ممثل الشرق أوراوا ريد دايموندز الياباني، ذهاباً في 29 أبريل وإياباً على أرض أوراوا في 6 مايو.وفق “أخبار 24”.

ويتصدر لاعب الدحيل القطري إدميلسون جونيور قائمة هدافي دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب برصيد 8 نقاط.

ويتواجد لاعب الشباب كارلوس جونيور في المركز الثاني بقائمة الهدافين برصيد 5 أهداف، بالتساوي مع لاعب شباب أهلي دبي فيدريكو كارتابيا.

ويحتل لاعب الدحيل مايكل اولونغا المركز الثالث برصيد 4 أهداف، بالتساوي مع لاعب الريان يوهان بولي.

“جونيور” في الصدارة.. تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب

رياضة
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