يستعد فريق الهلال لمواجهة شباب أهلي دبي، (الإثنين) المقبل، على ملعب الجنوب ضمن منافسات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.
ونستعرض خلال السطور التالية تاريخ مواجهات الهلال وشباب الأهلي دبي:
الهلال 2 – شباب الأهلي 1 (2009 – دور المجموعات)
كانت المواجهة الأولى بين الفريقين في دور المجموعات عام 2009، حيث أقيمت على ستاد الملك فهد الدولي في الرياض، وكانت بمثابة التمهيد لتاريخ طويل من الإثارة والمتعة في المواجهات بينهما.
وقد تمكن شباب الأهلي من افتتاح التسجيل مبكراً، وذلك بعدما استغل المهاجم الصاعد آنذاك أحمد خليل خطأ دفاعيًا ليسجل هدفه الأول في البطولة، وهو من ضمن 12 هدفًا سجلها في تاريخ البطولة.
واحتاج الهلال إلى حوالي 20 دقيقة من أجل تسجيل هدف التعادل، حيث انطلق المهاجم الكوري الجنوبي سيول كي-هيون في وسط الملعب وتخلص من مدافعين، قبل أن يرسل تمريرة عرضية وصلت إلى ياسر القحطاني ليحولها برأسه في الشباك.
وكانت الأمور تسير لنتيجة التعادل، ولكن الهلال حصل على ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، نتيجة تعرض القحطاني لعرقلة داخل منطقة الجزاء، ونفذها لاعب الوسط الروماني ميريل رادوي بنجاح.
ومهد هذا الفوز الطريق للهلال من أجل التربع على صدارة المجموعة الثانية، في حين تعرض شباب الأهلي للخسارة في المباريات الثلاث التالية وودع المنافسة من الدور الأول.
شباب الأهلي 2 – الهلال 3 (2010 – دور المجموعات)
في العام التالي أوقعت القرعة الفريقين من جديد في ذات المجموعة، وبعد أن انتهت المباراة الأولى بالتعادل بينهما 1-1 بالرياض من الجولة الثالثة، تجددت المواجهة بينهما بعد أسبوعين على ستاد راشد، حيث كان شباب الأهلي بحاجة لتحقيق الفوز من أجل إبقاء آماله في التأهل عن المجموعة.
ونجح الهلال هذه المرة في افتتاح التسجيل بالدقيقة التاسعة، عندما أرسل السويدي كريستيان فيلهلمسون تمريرة عرضية تابعها ياسر القحطاني ليحول الكرة في الشباك، ثم عاد فيلهلمسون بعد ست دقائق ليضيف الهدف الثاني بعدما تبادل التمرير مع ثياغو نيفيز قبل أن يسدد في الشباك.
وقبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول قلص الفريق الإماراتي الفارق، عندما أرسل لاعب الوسط الإيراني مهرزاد معدنجي تمريرة عرضية تابعها أحمد خليل ليحول الكرة في الشباك، ثم تمكن شباب الأهلي من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 66 بعدما استغل المهاجم البرازيلي سيزار خطأ الحارس محمد الدعيع ليسدد في المرمى.
وكاد أحمد خليل يسجل الهدف الثالث لصالح شباب الأهلي عبر ركلة حرة مباشرة، ولكن العارضة تدخلت لتحرمه من التسجيل، قبل أن يعود الهلال ويسجل هدف الفوز عندما أرسل راديو تمريرة بينية متقنة وصلت إلى الكوري لي يونغ-بيو ليسدد في الشباك، وواصل الفريق السعودي بعد ذلك مشواره ليتربع على صدارة المجموعة، في حين خرج شباب الأهلي من الدور الأول.
الهلال 2 – شباب الأهلي 2 (2014 – دور المجموعات)
في عام 2014 تقابل الفريقان من جديد في دور المجموعات، وكانت المواجهة الأولى ذلك العام ضمن الجولة الأولى، حيث تواصلت مسيرة المنافسة الكبيرة بينهما.
وسيطر التعادل السلبي على نتيجة الشوط الأول، قبل أن تشتعل الإثارة خلال الشوط الثاني، حيث تمكن شباب الأهلي من تسجيل هدفين في غضون خمس دقائق، جاء الأول بواسطة التشيلي لويس خيمينيز عبر تسديدة نصف طائرة، ثم أضاف البرازيلي غرافيتي الهدف الثاني.
لكن الهلال قاتل من أجل العودة في المباراة، وقلص الفارق عن طريق المهاجم ناصر الشمراني عبر كرة رأسية إلى ركلة ركنية نفذها نيفيز، ثم عاد ذات اللاعب وسجل هدف التعادل في الدقيقة 60 إثر تمريرة عرضية من نيفيز أيضاً.
وانتهت مباراة الإياب بين الفريقين بالتعادل السلبي، ليتصدر الهلال ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، في حين حل شباب الأهلي ثالثاً برصيد 7 نقاط ودع من خلالها المنافسة.
الهلال 1 – شباب الأهلي 1 (2015 – ذهاب الدور قبل النهائي)
تواجه الفريقان خلال الدور قبل النهائي من نسخة عام 2015، حيث تعتبر تلك المواجهة من ضمن الأشهر في تاريخ المباريات بينهما.
في مباراة الذهاب التي أقيمت في الرياض بحضور 53 ألف متفرج، تمكن شباب الأهلي من افتتاح التسجيل عند الدقيقة 57 بعدما أرسل البرازيلي ايفرتون ريبيرو (لاعب نادي فلامينغو البرازيلي حالياً)، تمريرة من كرة ثابتة إلى داخل منطقة الجزاء ارتقى لها رودريغو ليما وحولها داخل المرمى.
وحصل الهلال على فرصة تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 65 عبر ضربة جزاء، احتسبت نتيجة مسك المدافع سالمين خميس للكرة بيده قبل أن تعبر خط المرمى، ولكن الحارس الإماراتي أحمد جمعة تمكن من التصدي لها.
ولكن إدواردو عوض ذلك بصناعة هدف التعادل عندما أرسل تمريرة عرضية متقنة ارتقى لها مواطنه البرازيلي ايلتون الميدا وحولها برأسه في المرمى.
شباب الأهلي 3 – الهلال 2 (2015 إياب الدرو قبل النهائي)
تعتبر هذه المباراة من المباريات التي لا زالت في الذاكرة ضمن الدور قبل النهائي، حيث كان الفريقان يتنافسان من أجل التأهل لمواجهة غوانغزهو ايفرغراند الصيني في نهائي نسخة عام 2015.
وكما حصل في مباراة الذهاب، تمكن ليما من منح التقدم لشباب الأهلي بلمسة متقنة إثر تمريرة عرضية من أحمد خليل في الدقيقة 17، ثم ضاعف الفريق تقدمه قبيل نهاية الشوط الأول بعدما استقبل ريبيرو تمريرة إسماعيل الحمادي وسدد بعيداً عن متناول الحارس عبدالله السديري.
وبدأ الهلال الشوط الثاني بقوة، ليقلص الفارق في الدقيقة 51 إثر تمريرة جميلة بالكعب من سعود كريري، ثم تمكن إدواردو من تسجيل هدف التعادل عبر تسديدة قوية وجميلة تهادت في الشباك، ليجعل فريقه على طريق التأهل إلى النهائي بفضل قاعدة الأهداف المسجلة خارج ملعبه.
بعد ذلك رمى شباب الأهلي بكل أوراقه بحثاً عن تسجيل الهدف الثالث الذي يضعه في المقدمة من جديد، وتمكن من تحقيق ما يريد في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني عندما أرسل ريبيرو تمريرة عرضية أخفق السديري في السيطرة عليها لتصل الكرة أمام المدافع الكوري الجنوبي كوون كيونغ-وون ليسدد من اللمسة الأولى في الشباك.وفق “أخبار 24”.
وبهذا الانتصار بات شباب الأهلي أول فريق إماراتي يبلغ النهائي منذ إنجاز نادي العين الذي توج بلقب النسخة الأولى عام 2002-2003، قبل أن يخسر أمام غوانغزهو ايفرغراند 0-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.