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جديد المحليات > خلال زيارته لفرنسا.. وزير “الاقتصاد” يناقش ملف استضافة إكسبو 2030
19/02/2023   6:22 م

خلال زيارته لفرنسا.. وزير “الاقتصاد” يناقش ملف استضافة إكسبو 2030

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ناقش وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، ملف استضافة المملكة لمعرض الرياض إكسبو 2030، وعددًا من الموضوعات الاقتصادية المهمة، خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وتناول الإبراهيم، خلال الاجتماع الذي أقيم يومي 14-15 فبراير الجاري في العاصمة الفرنسية باريس، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة وفرنسا، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك خلال لقائه مع نظيره الفرنسي برونو لومير.

وعقد وزير “الاقتصاد” سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين، أبرزهم الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض، ديميتري كيركنتزس، والرئيس التنفيذي لشركة “إيجيس”، ورئيس مجلس الأعمال السعودي الفرنسي، لوران جيرمان.

وتطرق خلال لقائه مع المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي، إيمانويل بون، إلى آخِر التطورات الاقتصادية وأبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما ناقش مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ماتياس كورمان، التقدم الاقتصادي في المملكة في إطار رؤية 2030، وأوجه التعاون المشترك بين المملكة والمنظمة.

وزير الاقتصاد

وزير الاقتصاد

وزير الاقتصاد

وفق “أخبار 24”.

خلال زيارته لفرنسا.. وزير “الاقتصاد” يناقش ملف استضافة إكسبو 2030

جديد المحليات
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