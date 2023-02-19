“إحكام” تدعو مقدمي الطلبات السابقة لاستكمال الإجراءات خلال شهر

دعت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات “إحكام”، أصحاب الطلبات المقدمة على المنصة قبل 5 / 5 / 1444 هـ، لاستكمال الإجراءات المطلوبة خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخه.
وذكرت أنها خصصت مجموعة من قنوات التواصل مع المستفيدين منذ بداية فترة استقبال الطلبات بتاريخ 5 / 5 / 1444 هـ، وذلك حرصًا على خدمتهم وتوضيح جميع الشروط والوثائق اللازمة لتقديم طلبات التملك.
وأضافت “إحكام” أنها ترد على الاستفسارات كافة وتتلقى الملاحظات من خلال مركز التواصل الموحد، أو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”. وفق “أخبار 24”.