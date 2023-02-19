الهيئة الملكية لمحافظة العلا تطلق بوابة التراخيص والتصاريح السياحية والترفيهية

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، اليوم (الأحد)، إطلاق بوابة التراخيص والتصاريح السياحية والترفيهية، وذلك لتسهيل تقديم الخدمات لمحافظة العلا وتطوير عمليات المحافظة وأتمتة الإجراءات.
وأوضحت أن إطلاق البوابة، يأتي بعد نقل منح تراخيص أنشطة الترفيه والسياحة لها، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على تنظيم الهيئة، ومن ذلك تنظيم الأنشطة المختلفة ومنها وكالات السفر والسياحة ومرافق الإيواء السياحي، وتنظيم الرحلات السياحية، وإدارة مرافق الإيواء السياحي.
وثمّنت الهيئة، الدعم غير المحدود الذي تحظى به محافظة العلا من قبل، حيث تهدف رؤية العلا المتوافقة مع رؤية 2030، لإبراز الجوانب الثقافية والمواقع التاريخية وتعزيز مكانة المملكة ضمن الوجهات السياحية والثقافية والفنية والتراثية العالمية. وفق “أخبار 24”.
ودعت الهيئة إلى الدخول عبر بوابة الخدمات الإلكترونية للاطلاع وتقديم طلبات الحصول على الرخص السياحية والترفيهية.