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جديد المحليات > تحت رعاية خادم الحرمين.. انطلاق منتدى الرياض الدولي الإنساني غدًا بحضور أمير الرياض
19/02/2023   6:21 م

تحت رعاية خادم الحرمين.. انطلاق منتدى الرياض الدولي الإنساني غدًا بحضور أمير الرياض

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تنطلق غداً (الإثنين)، أعمال منتدى الرياض الدولي الإنساني بدورته الثالثة، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث سيحضر الافتتاح أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر.

وينظم المنتدى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية في مدينة الرياض.

وسيشارك في المنتدى العديد من قيادات المنظمات المحلية والخليجية والعربية والدولية الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الأممية العاملة في الحقل الإنساني والخبراء والمهتمون بهذا المجال، لمناقشة مستجدات القضايا الإنسانية والإغاثية في مختلف دول العالم. وفق “أخبار 24”.

تحت رعاية خادم الحرمين.. انطلاق منتدى الرياض الدولي الإنساني غدًا بحضور أمير الرياض

جديد المحليات
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