الصحة خلال “الشيخوخة” و”إطالة العمر”.. عناوين خليجية على طاولة قمة طبية بالرياض

شدد المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني الدكتور بندر القناوي، على ضرورة مناقشة الوضع الصحي في منطقة الخليج، وتحديد الإستراتيجيات، لإطلاق العوائد الصحية على طول العمر، من خلال مناقشات علمية، مبنية على الأدلة، ومحفزة للتفكير والإبداع، حول كيفية تعزيز الرؤية لعالم صحي طويل العمر.
ولبحث ومناقشة تلك العوامل، دشن اليوم (الأحد) الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني قمة خارطة الطريق لإطالة العمر الصحي بعنوان “تمكين حياة أطول بصحة أفضل في منطقة الخليج”، التي تنظمها مؤسسة “ھيفولوشن” الخيرية، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية الأمريكية للطب، ومركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية “كيمارك”، ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مركز المؤتمرات بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بمدينة الرياض، وذلك بمشاركة علماء وأطباء ومتخصصين من مختلف دول العالم.
وفي هذا الصدد، أكدت الأميرة هيا بنت خالد بن بندر بن عبد العزيز نائب الرئيس للإستراتيجيات والتطوير في مؤسسة “هيفولوشن”، أن هذه القمة، تسعى إلى تعزيز صحة الإنسان خلال تقدمه في العمر وفترة الشيخوخة، وتحسين العمر الصحي، معتبرةً أن استضافة المملكة لهذه القمة، سيجعلها من الدول الرائدة في إطالة العمر الصحي، وستكون من أولى الدول التي تمضي قُدماً في تطوير العلوم المتعلقة بالشيخوخة، مشيرةً في الوقت عينه، إلى استراتيجيات مؤسسة “هيفولوشن”، التي تعمل على توجيه الجهود لإطالة العمر الصحي للإنسان، وفهم العوامل الحيوية للتقدم بالعمر بشكل أفضل.
من جهته أشاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة “هيفولوشن” الدكتور محمود خان بنتائج القمة، التي نتج عنها إطلاق خارطة طريق عالمية لإطالة العمر الصحي على مستوى المنطقة، مضيفاً أن القمة عملت على توجيه الموارد والمواهب العالمية نحو إطالة العمر الصحي، مشيداً بجميع الجهات والخبراء والمتخصصين الذين شاركوا وأضافوا قيمة معرفية إلى توصيات القمة، حيث تمت مناقشة الوضع الصحي في المملكة والخليج، وبحث الفرص المرتبطة بطول العمر الصحي وتحديد الإستراتيجيات للاستفادة من عائد إطالة العمر.
وفق “أخبار 24”.