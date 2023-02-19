“فلكية جدة”: الثلاثاء غرة شهر شعبان

ذكرت الجمعية الفلكية بجدة، أن الحسابات الفلكية تشير إلى أن (الثلاثاء) المقبل سيكون غرة شهر شعبان.
وأكد رئيس الجمعية، ماجد أبو زاهرة، أن القمر سيغرب عند الساعة 06:39 مساءً، بعد 18 دقيقة من غروب الشمس؛ وبذلك تكون شروط بداية الشهر “فلكياً” متحققة، مشيراً إلى أن رؤية القمر بالعين المجردة، أو التلسكوب غير ممكنة؛ بسبب عمره الصغير وإضاءته الضئيلة، ومدة بقائه القصيرة فوق الأفق.
وأشار إلى أنه سيتبع ذلك منزلة أخرى من منازل القمر تسمى “الإهلال”؛ وتعني رؤية هلال القمر الجديد بسهولة بعد اقترانه مع الشمس، وخروجه من منزلة المحاق، وابتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه، وستكون هذه الفرصة مهيأة في اليوم التالي. وفق “أخبار 24”.