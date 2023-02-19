شاب سعودي كفيف يكسر حاجز البصر نحو الفروسية

كسر شاب سعودي كفيف يدعى بدر الشراري حاجز البصر نحو الفروسية، وتمكن من امتطاء الخيل والقفز بها فوق الحواجز الخشبية وسط تصفيق وتشجيع كبير من الحضور.
وقال الشاب “الشراري” الذي يبلغ من العمر 35 عاماً، ويعمل في إحدى الشركات الخاصة بقطاع البيانات إن تجربته مع الخيل عززت قدراته وغيرت حياته، مبيناً أنها منحته الثقة بالنفس والقوة، وتخطى حاجز الانطوائية، وأصبح يختلط مع الناس، ويطمح للعالمية.
وحصل الشراري على بطاقة فارس من الاتحاد السعودي للفروسية مطلع الشهر الجاري كأول فارس كفيف بالمملكة، بعد أن ولد كفيفاً كحال أمه وشقيقه الأصغر. وفق “أخبار 24”.
يُشار إلى أن الشراري يقطع 140 كلم يومياً ذهاباً وإياباً من منزله في حي طويق غرب الرياض إلى مركز “مدهال” لتعليم الفروسية في حي الرمال شرق الرياض، بمساعدة من معاونه الأفغاني نسيم.
شاب سعودي كفيف يكسر حاجز البصر نحو #الفروسيةhttps://t.co/GEzJIpJBQe pic.twitter.com/pWzoDPqZor
— أخبار 24 (@Akhbaar24) February 19, 2023