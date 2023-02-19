ضبط منازل ومستوصفات ومحطات وقود ومزارع تعدت على كهرباء المساجد في جازان

أزالت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بمشاركة مزودي الخدمة بشركتي الكهرباء والمياه بجازان تعديات على 51 مسجداً وجامعاً بالمنطقة، وأحالت المعتدين إلى الجهات المختصة.
وأوضح تقرير صادر عن إدارة حماية مرافق المساجد وخدماتها بالوزارة أن التعديات شملت استغلال تيار الكهرباء الخاص بالمساجد لـ “منازل، ومستوصفات، ومحطات وقود، ومزارع وغطاسات في آبار المزارع، وأحواش، وسكن عمالة”؛ ما تسبب في ارتفاع معدلات استهلاك الكهرباء بفواتير بعشرات الآلاف شهرياً.
وأضاف أن التعديات طالت أيضاً خدمات المياه للمساجد من قبل منازل مجاورة للمساجد وأحواش وسكن عمالة، حيث تسببت في انقطاع خدمات المياه على تلك المساجد، مبيناً أنه تم الوقوف على المواقع ومباشرة الحالات والتأكد منها من قبل مراقبين ومراقبات فرع الوزارة بالمنطقة. وفق “أخبار 24”.
وأكدت الوزارة على مواصلة الحملات الميدانية للمراقبين والمراقبات لرصد أي تعدٍ أو استغلال لعدادات الكهرباء والمياه الخاصة بمرافق المساجد، وذلك في إطار حرصها على المال العام وحماية بيوت الله ومرافقها.
وحثت المواطنين والمقيمين على التعاون معها بالإبلاغ عن أي حالات تعد على أملاك المساجد وخدماتها ومرافقها عبر رقم الاتصال الموحد 1933، أو بزيارة الفروع لتقديم بلاغات سيتم التعامل معها بكل سرية، مؤكدة أن التعدي على بيوت الله وخدماتها ومرافقها محرم شرعاً.