أطلقت أمانة منطقة الرياض، المرحلة الأولى من المخطط العام للمواقف العامة للمركبات في المدينة.
وتشمل المرحلة الأولى 10 مناطق موزعة على 3 مجموعات، الأولى شرق طريق الملك فهد، والثانية غربه، وتمتد حتى طريق الملك عبدالله شمالاً، وطريق مكة المكرمة جنوباً، فيما تتمثل المجموعة الثالثة بوسط الرياض. وفق “أخبار 24”.
وتهدف الخطوة إلى توفير بدائل تنقل ذكية، والحد من الوقوف العشوائي للمركبات داخل الأحياء السكنية.
بهدف توفير بدائل تنقل ذكية والحد من الوقوف العشوائي داخل الأحياء السكنية.. نطلق المرحلة الأولى من المخطط العام للمواقف العامة للمركبات بمدينة #الرياض.. #مواقف_الرياض pic.twitter.com/hRNr7ETVPu
— أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) February 19, 2023