يعتزم المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، إجراء دراسة تطبيقية لتعظيم الفائدة من تنامي الغطاء النباتي بكثافة، خاصة النباتات الحولية، بشكل متباين بين المواقع، ما يبشر بمخزون بذري عالٍ يمكن استثماره، وذلك استجابة لمواسم تساقط الأمطار.
وأوضح المركز أن نتائج الدراسات المسحية الحقلية ودراسات الحمولة الرعوية، التي سيجريها الخبراء، قد تسفر عن منح المركز تراخيص الرعي في عدد من مواقع الغطاء النباتي التابعة له، وذلك بعد استكمال الإجراءات النظامية بهذا الشأن، مؤكدًا أن ذلك سيفتح الباب أمام الرعاة ومربي الماشية المؤهلين للرعي المقنن في المواقع التي يحددها المركز. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه ستتم مراعاة المساحة وكمية الأعشاب التي تسمح بزيادة الحمولة الرعوية، وكثافة الغطاء النباتي، والحفاظ على التنوع البيئي، وذلك خلال الفترة المسموح بها تحت إشراف المركز ومراقبته وتقييمه.