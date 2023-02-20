تنبيهات من “الأرصاد” برياح وأتربة مثارة على الرياض ومكة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهات بتأثر أجواء الرياض ومكة المكرمة وحائل اليوم (الإثنين) برياح نشطة وأتربة مثارة.
وأوضح المركز، أن منطقة الرياض تحديداً الدوادمي والرين والقويعية وعفيف ستشهد أتربة مثارة ونشاطاً في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية حتى الساعة (08:00) مساءً.
وبيّن أن أجزاء من منطقة مكة المكرمة خاصة العاصمة المقدسة وبحرة ستكون على موعد مع عوالق ترابية وتدنٍ في مدى الرؤية حتى الساعة (09:00) صباحاً. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن أجواء منطقة حائل ستتأثر بأتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية حتى الساعة (08:00) مساءً.