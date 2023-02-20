أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن طرح مزاد اللوحات الإلكترونية المميزة، وذلك عبر منصة “أبشر”، والذي من المقرر أن يستمر حتى يوم غدٍ الاثنين الموافق 20 فبراير، ذلك بالتزامن مع مناسبة “يوم التأسيس”.

وجاءت أبرز اللوحات المطروحة فئة “فضي خصوصي”، (هـ م هـ 33)، ولسيارات النقل الخاص (ا س س 100)، ولوحات فئة “برونزي خصوصي” منها (و ط ن 73)

وبلغ سعر أعلى لوحتين في المزايدة، اللوحة (ص ق ل 8) حيث وصل سعرها إلى 53.5 ألف ريال، يليها (هـ م هـ 33) بسعر 22 ألف ريال.

وفق “أخبار 24”.