أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن طرح مزاد اللوحات الإلكترونية المميزة، وذلك عبر منصة “أبشر”، والذي من المقرر أن يستمر حتى يوم غدٍ الاثنين الموافق 20 فبراير، ذلك بالتزامن مع مناسبة “يوم التأسيس”.
وجاءت أبرز اللوحات المطروحة فئة “فضي خصوصي”، (هـ م هـ 33)، ولسيارات النقل الخاص (ا س س 100)، ولوحات فئة “برونزي خصوصي” منها (و ط ن 73)
وبلغ سعر أعلى لوحتين في المزايدة، اللوحة (ص ق ل 8) حيث وصل سعرها إلى 53.5 ألف ريال، يليها (هـ م هـ 33) بسعر 22 ألف ريال.
تعرّف على لوحات المزاد، ويشمل المزاد لوحات مخصّصة لمناسبة #يوم_التأسيس
شارك واحصل على لوحة مركبتك المميّزة بكل سهولة
#يوم_بدينا pic.twitter.com/L4obHOLhiO
— أبشر (@Absher) February 19, 2023
وفق “أخبار 24”.