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جديد المحليات > “هيئة الاتصالات”: تسجيل 92 ألف نطاق خلال 2022
20/02/2023   8:18 ص

“هيئة الاتصالات”: تسجيل 92 ألف نطاق خلال 2022

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سجلت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، أكثر من 92 ألف نطاق خلال عام 2022، 92% منها للقطاع الخاص.

وكشفت الهيئة، خلال تقرير أصدرته عن أسماء النطاقات في المملكة، عن تسجيل زيادة قدرها 11% في أسماء النطاقات المسجلة، كما تم تسجيل أكثر من 10 أدوات وأنظمة معيارية متخصصة بأسماء النطاقات.

وذكرت أن 44% من النطاقات المسجلة تستخدم التفريع “.com.sa”، فيما تستخدم 40% منها التفريع “.sa”، كما تم تسجيل نسبة 100% على مستوى سلامة معلومات التسجيل من الانتحال، وبلغ معدل عمليات تعديل سجلات النطاقات شهريًا أكثر من 7 آلاف عملية. وفق “أخبار 24”.

“هيئة الاتصالات”: تسجيل 92 ألف نطاق خلال 2022

جديد المحليات
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