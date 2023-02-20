“هيئة الاتصالات”: تسجيل 92 ألف نطاق خلال 2022

سجلت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، أكثر من 92 ألف نطاق خلال عام 2022، 92% منها للقطاع الخاص.
وكشفت الهيئة، خلال تقرير أصدرته عن أسماء النطاقات في المملكة، عن تسجيل زيادة قدرها 11% في أسماء النطاقات المسجلة، كما تم تسجيل أكثر من 10 أدوات وأنظمة معيارية متخصصة بأسماء النطاقات.
وذكرت أن 44% من النطاقات المسجلة تستخدم التفريع “.com.sa”، فيما تستخدم 40% منها التفريع “.sa”، كما تم تسجيل نسبة 100% على مستوى سلامة معلومات التسجيل من الانتحال، وبلغ معدل عمليات تعديل سجلات النطاقات شهريًا أكثر من 7 آلاف عملية. وفق “أخبار 24”.