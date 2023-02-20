الرياض تستضيف منتدى مؤشرات الاتصالات والتقنية 2023 الشهر المقبل

تعقد هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، النسخة التاسعة من منتدى مؤشرات الاتصالات والتقنية 2023، تحت رعاية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحه.
ويهدف المنتدى، الذي يعقد في 8 مارس المقبل بمدينة الرياض؛ لاستعراض أهم مؤشرات قطاع الاتصالات والتقنية في المملكة، ومناقشة مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالتنظيم الرقمي وتوجهات القطاع المستقبلية.
ويشارك في المنتدى قيادات كبرى الشركات بالمملكة، إضافة إلى خبراء دوليين ومختصين في القطاع، وتسلط جلساته الضوء على أبرز الجهود والتوجهات في تعزيز كفاءة البنية التحتية الرقمية. وفق “أخبار 24”.
كما تتناول جلسات وعروض المنتدى مستقبل أسواق الاتصالات والتقنية وأبرز توجهاتها، وتطورات الأداء المالي للقطاع، بالإضافة إلى مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالأسواق، والتي يعد من أبرزها مؤشرات تقرير إنترنت السعودية وتوجهات “IDC” للمملكة والعالم.