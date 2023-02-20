أكثر من “75 مليار ريال” إعانات “إنسانية سعودية”.. منذ 2015

تأصيلاً لمنهجيتها في مد يد العون للمحتاجين، دون تمييز بين دينٍ أو آخر، أو لونٍ وغيره، أو عرقيةٍ أو إثنية، تضع السعودية اسمها على الدوام، بمقدمة دول العالم، في الأعمال الإنسانية؛ وذلك تأكيداً على الرسالة السامية، التي تقدمها المملكة تجاه العالم أجمع.
وعلى هذا الأساس، أحصى رئيس مجموعة المانحين لدعم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ممثل المملكة لدى المجموعة، مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي، إجمالي ما قدمته المملكة العربية السعودية، من إعانات منذ 2015، بأكثر من 75 مليار ريال كمساعدات إنسانية وتنموية لليمن بالمجمل، بينها 52 ملياراً وخمس مائة مليون ريال قدمت للمساعدات الإنسانية على المستوى الثاني، من خلال وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية، بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأكد الدكتور الغامدي، خلال اجتماع عقدته مجموعة المانحين، أمس (الأحد) في العاصمة الرياض، أن العديد من أصحاب المصلحة في الساحة الدولية، باتوا يتفقون على أهمية العمل الاستباقي الإنساني، في ظل وجود فرص كبيرة لحماية الأرواح وسبل العيش، والمساعدة على تقليل المعاناة البشرية والخسائر. وفق “أخبار 24”.
وقال الغامدي “ليس هناك شك في أن التدخل المبكر، سيقلل من قابلية التأثر قبل وقوع الكارثة، ويعزز التأهب للاستجابة للكوارث، وأن التطور التدريجي لنهج العمل الاستباقي الإنساني بين المانحين، قد اتخذ اتجاهاً تصاعدياً إيجابياً خلال السنوات الأخيرة؛ إذ تعمل أكثر من 75 حكومة، وأكثر من 60 وكالة إغاثة إنسانية؛ للتخفيف من آثار الأزمات الإنسانية المتوقعة.
وخلال الاجتماع الذي يعد الخامس تحت رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة المانحين 2022 – 2023، وشهده ممثل 30 دولة، وجه وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، الشكر للمملكة العربية السعودية على خدماتها الإنسانية للبشرية جمعاء، وعلى استضافة هذا الجمع عالي المستوى، وقدم في ذات الوقت، نبذة عن الأحداث العالمية، وخاصة فيما يخص كارثة الزلزال التي وقعت في سوريا وتركيا.