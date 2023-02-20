مزاد علني لبيع سيارات وبضائع متروكة في جمرك “ميناء الملك عبدالعزيز”

تقيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مزادًا علنيًا لبيع بضائع وسيارات متروكة في جمرك ميناء الملك عبدالعزيز.
وتشترط الهيئة للمشاركة في المزاد الذي يُقام في العاشرة من صباح 5 مارس المقبل، دفع 50 ألفًا كمبلغ تأمين إلزامي بشيك مصدق باسم الهيئة، ودفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة، واقتصار المشاركة في مزاد سيارات التشليح على حاملي رخص العمل بهذا المجال، فضلًا عن التسجيل المسبق لدى الجمارك.
وشددت على ضرورة إخراج المشتري للبضائع والسيارات المباعة خلال 3 أيام للبضائع والسيارات برسم الوارد، و10 أيام في حال تجاوز المدة المسموح بها، بالإضافة إلى دفع عمولة السعي من إجمالي قيمة الشراء بنسبة 2.5%، بالإضافة لضريبة القيمة المضافة على العمولة بنسبة 15%. وفق “أخبار 24”.