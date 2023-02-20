بالفيديو والصور.. الشباب يعبر عقبة ناساف ويبلغ ربع نهائي دوري أبطال آسيا

نجح نادي الشباب في تخطي عقبة ناساف الأوزبكي، بعد الفوز عليه بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا.
في الدقيقة 12، نجح حسين القحطاني في تسجيل الهدف الأول للشباب، بعد انطلاقة من منتصف الملعب، ثم تسديدة قوية على المرمي باغتت الحارس وسكنت الشباك.
وشهد الشوط الأول، سيطرة من قبل فريق الشباب، وأهدر العديد من الفرص التي كانت سانحة للتسجيل.
وفي شوط المباراة الثاني، استمر رتم المباراة على نفس المنوال بوجود سيطرة شبابية على مجريات الأحداث.
وفي الدقيقة 54 من عمر المباراة، بانيغا في إضافة الهدف الثاني بعد تسديد أكثر من رائعة من خارج منطقة الجزاء.وفق “أخبار 24”.
وجاءت تشكيلة الشباب في بداية المباراة كالتالي:
كيم سيونج جيو في حراسة المرمي، وفوز الصفور، وحسان تمبكتي، ونادر الشراري، ومتعب الحربي، ورياض شراحيلي، وحسين القحطاني، وإيفر بانيغا، وجوانكا، وهتان باهبري، وسانتي مينا.
يذكر أن الشباب تأهل إلى الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا، بعد تصدره المجموعة الثانية التي ضمت: مومباي سيتي الهندي، والقوة الجوية العراقي، والجزيرة الإماراتي.
🎥 هدف الشباب أمام ناساف من تسديدة أرضية قوية لحسين القحطاني 🚀⚽️#الشباب_ناساف#دوري_أبطال_آسياpic.twitter.com/njgJxplSgg
— سبورت 24 (@sporty_24) February 19, 2023
🎥 صاروخية أرضية من نجم الشباب بانيغا في شباك ناساف 🔥⚽️
( الشباب 2 – 0 ناساف الأوزبكي)#الشباب_ناساف#دوري_أبطال_آسياpic.twitter.com/1ey9Xnc9WX
— سبورت 24 (@sporty_24) February 19, 2023