رسميًا.. تسمية الجولة الـ18 بدوري روشن بـ”يوم التأسيس”

اعتمد وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، تسمية الجولة 18 من دوري روشن السعودي، بجولة يوم التأسيس.
وتنطلق منافسات الجولة الـ 18 بدوري روشن، الخميس المقبل، بإقامة مباراتي التعاون أمام الفيحاء، والاتحاد ضد الرائد، وتستأنف يوم (الجمعة) بإقامة مباراتي أبها أمام الوحدة، والعدالة ضد العدالة، على أن تختتم (السبت) بإقامة مواجهتي الباطن أمام الاتفاق وضمك ضد النصر.
وبعد مرور 17 جولة، يحتل فريق النصر المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة، وخلفه كل من الاتحاد والشباب في المركزين الثاني والثالث بنفس عدد النقاط.
وفق “أخبار 24”.