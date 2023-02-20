نجوم انتهى موسمهم مبكرًا بسبب الإصابة.. آخرهم مهند الشنقيطي

يعتبر شبح الإصابات أكثر ما يخيف أي لاعب كرة قدم محترف لا سيما إن كان قد قطع شوطًا مع فريقه وقدم مستويات وأصبح لا غنى عنه في الفريق وفاجأة يأتي ما يعرقل مسيرته ويهدد مكانه الأساسي.
وفي دوري روشن هذا الموسم، فقد أكثر من فريق أعمدة أساسية بعدما تعرضوا لإصابة قوية تم الإعلان عن أنها تسببت في انتهاء موسمهم وآخر من انضم لقائمة ضحايا الإصابة، لاعب الاتحاد مهند الشنقيطي.
انتهاء موسم مهند الشنقيطي
وأعلن نادي الاتحاد في بيان له إصابة لاعبه مهند الشنقيطي بقطع في وتر العضلة الضامة.
وخرج اللاعب مصابًا من مواجهة فريقه الأخيرة أمام الاتفاق، والتي انتهت بفوز الاتحاد بنتيجة 3 أهداف دون رد.
تقارير صحفية كشفت أن الشنقيطي، قرَّر إجراء العملية الجراحية في هلسنكي، العاصمة الفنلندية، والخضوع للعلاج التأهيلي في ألمانيا.
وأوضحت أن اللاعب لم يحدِّد بعد موعد إجراء العملية، حيث سيتواصل طبيب النادي مع المركز المتخصِّص، وسيتم حجز موعد عاجل من أجل إجرائها.
وأشارت التقارير الإعلامية إلى أن مهند الشنقيطي سيغيب حتى نهاية الموسم بشكل مبدئي، فيما يتحدد موعد عودته في وقت لاحق بعد قطع مراحل متقدمة في عميلة علاجه.
صدمة عبدالإله المالكي
ولم يكن الشنقيطي أول نجم يصدم جماهير فريقه، بل كان قد سبقه لاعب الهلال عبدالإله المالكي، الذي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، في الكلاسيكو أمام الاتحاد والذي انتهى بفوز الهلال (1-0)، ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.
وبعد الإصابة قال الهلال في بيان مقتضب، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “أوضحت الفحوص الطبية التي أجراها لاعب الهلال عبد الإله المالكي، تعرضه لقطع في الرباط الصليبي؛ وذلك بعد إصابته أثناء لقاء الفريق أمام الاتحاد”.
ووقتها، أصيبت جماهير الهلال بخيبة أمل كبيرة بعد الإعلان عن طبيعة إصابة عبدالإله المالكي، خصوصًا أنها الإصابة الثانية له بالرباط الصليبي خلال سنة واحدة، حيث وقعت الأولى في 2 فبراير الماضي.
وعلق المالكي على إصابته قائلاً: “قدر الله وما شاء فعل، والحمد لله على كل حال.. مؤمنون راضون بقضاء الله.. إصابة أخرى لن تزيدني إلا قوة بإذن الله تعالى.. ثقتي عالية بزملائي والجهاز الإداري والفني لمواصلة سكة الانتصارات والوعد قريب”.
إصابة أوسبينا
كما ذاق نادي النصر مرارة الإصابات القوية بعدما انتهى موسم حارس مرماه دافيد أوسبينا مبكرًا بعد تعرضه لإصابة عبارة عن كسر في إحدى عظام المرفق.
وتعرض حارس النصر دافيد أوسبينا، للإصابة خلال مشاركته في مواجهة الشباب بالجولة الـ 13 بدوري روشن.
وبسبب إصابة أوسبينا اضطر النصر للتعاقد مع حارس المرمى الأرجنتينى أوجوستين روسى خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
غياب محترف الباطن
فيما يعاني نادي الباطن على كل الأصعدة هذا الموسم، كونه متذيل الترتيب العام، إضافة إلى ذلك فإنه سيغيب عنه عنصر مهم لنهاية الموسم وهو تيبولت بيري.
وأعلن نادي الباطن انتهاء موسم لاعبه تيبولت بيري بعدما تعرض لإصابة في مواجهة الفريق الماضية أمام الفتح في إطار منافسات دوري روشن.
وقال نادي الباطن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “تعرض اللاعب تيبولت بيري للإصابة في مواجهة الفريق الماضية أمام الفتح بوتر أكيليس بالساق الأيسر”.
وأضاف النادي في بيانه الرسمي: “سيجري اللاعب عملية جراحية سيتحدد موعدها لاحقًا، وبذلك سيغيب اللاعب حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي”.
وفق “أخبار 24”.