مورينو: “لا يهم من سيكون منافس الشباب في المرحلة القادمة.. نحن جاهزون”

أعرب مدرب الشباب، فيسنتي مورينو، عن سعادته بفوز فريقه وتأهله إلى دور الثمانية في دوري أبطال آسيا على حساب نظيره ناساف الأوزبكي.
ونجح نادي الشباب في تخطي عقبة ناساف الأوزبكي، بعد الفوز عليه بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا.
وقال مورينو في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: “سعيدون جداً بالفوز والتأهل لدور الثمانية، لعبنا مباراة كبيرة وأبارك للاعبين”.
وتابع مدرب الشباب حديثه: “كل الأندية المشاركة في البطولة الآسيوية قوية.. ولا يهم مع من سنلعب في المرحلة القادمة.. نحن جاهزون”. وفق “أخبار 24”.
وأضاف: “نحترم كل الأندية المنافسة، ولا نفكر فيمن سنواجه الدور القادم الهلال أو غيره، والتفكير في النهائي “حديث مبكر جداً”.