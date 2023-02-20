أبطال آسيا.. الهلال في مواجهة قوية أمام شباب الأهلي دبي

يخوض نادي الهلال حامل اللقب مواجهة قوية ومثيرة أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي يوم الإثنين على ستاد الجنوب في الوكرة، ضمن دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2022.
وأكد رامون دياز مدرب الهلال، جاهزية فريقه لمواصلة العروض القوية بعد حصوله مؤخراً على المركز الثاني في كأس العالم للأندية، وقال: “دائماً في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا تكون المباريات قوية وصعبة، خاصة أمام فريق مثل شباب الأهلي دبي، وسوف نحاول مواصلة الأداء كما فعلنا في كأس العالم للأندية، ونحن جاهزون لكل الاحتمالات”.
وكشف: “سلمان الفرج هو قائد الفريق ومن اللاعبين المهمين لدينا، وقد تماثل للشفاء بشكل جيد، وكل ما ينقصه هو حساسية المباريات، وبالتالي هنالك لاعبون أكثر جاهزية على هذا الصعيد في مباراة الإثنين، وسوف ننتظر رؤيته في المباريات التالية، في حين أننا سنتابع تطور الحالة البدنية لمحمد البريك وصالح الشهراني.
وأوضح: المباراة ستكون صعبة، خاصة أن مدربهم كبير، ويعرف كيف ينظم فريقه بصورة جيدة وإغلاق المنافذ الدفاعية، ولكن لن نقوم بتغيير طريقة لعبنا، وسوف نضغط على الجانب الهجومي، وقد تدربنا على عدة طرق من أجل اختراق دفاع الفريق المقابل.وفق “أخبار 24”.
وكان الهلال تصدر في دور المجموعات ترتيب المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة من ست مباريات، بفارق الأهداف في المواجهات المباشرة أمام الريان القطري، مقابل 5 نقاط للشارقة الإماراتي و3 للاستقلال الإيراني.
في المقابل حصل شباب الأهلي على المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط من ست مباريات، بفارق نقطتين خلف فولاد الإيراني، مقابل 5 نقاط للغرافة القطري و4 لآهال التركماني.