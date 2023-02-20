وزير السياحة: نعمل على رفع الطاقة الاستيعابية لقطاع ضيافة المُعتمرين

وقف وزير السياحة أحمد الخطيب، على جاهزية مرافق الضيافة وجودة الخدمات المُقدمة لضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال شهر رمضان المبارك.
وأوضح الخطيب، أن العمل مُستمر على رفع الطاقة الاستيعابية لقطاع الضيافة في مكة والمدينة لتلبية النمو في أعداد المُعتمرين والزوّار، كما سيتواصل العمل مع المُستثمرين على تطوير الخدمات ورفع جودتها.
ونوه خلال لقائه رجال الأعمال ومشغلي قطاع الضيافة في المدينة، إلى أن الوزارة تضع في أولوياتها الموازنة بين رفع جودة قطاع الضيافة وتمكين القطاع الخاص من خلال وضوح التشريعات والحلول التمويلية.
وأشار إلى أنه جرى العمل على خطط لرفع الطاقة الاستيعابية ومنها إعادة تأهيل وتشغيل 9 آلاف غرفة فندقية لقطاع الضيافة في المدينة لتدخل السوق قبل شهر رمضان.
وزار وزير السياحة على هامش جولته التفقدية، فندق “العنوان” في مكة؛ للاطلاع على الاستعدادات لافتتاحه في شهر رمضان واستقبال ضيوف الرحمن.
وفق “أخبار 24”.