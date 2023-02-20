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جديد المحليات > “سكني” يوضح موعد صرف دعم فبراير للمُستفيدين
20/02/2023   8:24 ص

“سكني” يوضح موعد صرف دعم فبراير للمُستفيدين

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أوضح برنامج “سكني” التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، موعد صرف الدعم الخاص بشهر فبراير للمُستفيدين، ومدى إمكانية تأخره.

ونوه البرنامج، إلى أنه جرى تثبيت تاريخ إيداع الدعم ليكون يوم 24 من كل شهر ميلادي لجميع المُستفيدين، على أن يتم الإيداع في مدة أقصاها 3 أيام عمل بعد يوم 24 من الشهر الميلادي كحد أقصى.

ولفت في رده على استفسار عبر حسابه بـ”تويتر”، إلى أن كل شرائح المجتمع محل اهتمام من خلال الإسكان التنموي، والذي يهدف لخدمة الأسر الأشد حاجة المدرجين ضمن قوائم الضمان الاجتماعي المستحقين في المنصة. وفق “أخبار 24”.

“سكني” يوضح موعد صرف دعم فبراير للمُستفيدين

جديد المحليات
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