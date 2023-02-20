طقس اليوم.. استمرار الغبار والأتربة بعدد من المناطق مع سحب رعدية محتملة بالمرتفعات

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الإثنين) على مختلف مناطق المملكة.
وتوقع التقرير أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتمتد إلى أجزاء من مناطق تبوك وحائل والقصيم.
وأضاف أن السماء ستكون صحواً إلى غائمة جزئياً على وسط وجنوب المملكة، قد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة والبحر الأحمر. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (34 درجة في مكة المكرمة وجدة، و28 درجة في المدينة المنورة، و21 درجة في الرياض، و22 درجة في الدمام وأبها).