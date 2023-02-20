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جديد المحليات > “العدل”: أكثر من 14 ألف محام ومحامية مرخص لهم بمزاولة المهنة بنهاية 2022
20/02/2023   2:03 م

“العدل”: أكثر من 14 ألف محام ومحامية مرخص لهم بمزاولة المهنة بنهاية 2022

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أعلنت وزارة العدل أن عدد المحامين والمحاميات المرخص لهم بلغ أكثر من 14 ألف محام ومحامية حتى نهاية عام 2022م، منهم 11 ألف محام و3 آلاف محامية.

وأوضحت الوزارة أن عدد المتدربين بلغ أكثر من 8 آلاف متدرب ومتدربة، وعدد رخص مزاولة مهنة المحاماة 3399 رخصة منهم 2316 محاميًا، و1083 محامية، فيما بلغ عدد المتدربين 3711 متدربًا ومتدربة.

وأكد وزير العدل، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، خلال جلسة حوارية في افتتاح المؤتمر السعودي للقانون أن المحامي يعد شريكًا للوزارة في العملية القضائية، وأن الوزارة لديها رؤية ماضية فيها للمشاركة في تأهيل المحامي ودعمه من خلال توفير الخدمات العدلية.

يُشار إلى أن وزارة العدل تقدم حزمة من الخدمات للمحامين عبر بوابة “ناجز” بخطوات بسيطة وميسرة وبموثوقية عالية، مثل خدمة “التحقق من ترخيص عدلي”، و”طلب ترخيص محاماة”، و”طلب تجديد ترخيص محاماة”، وخدمة “قيد محام متدرب جديد”؛ التي تمكن المحامي المتدرب من التقديم لتسجيله في سجل قيد المحامين المتدربين.

انفوجرافيك

وفق “أخبار 24”.

“العدل”: أكثر من 14 ألف محام ومحامية مرخص لهم بمزاولة المهنة بنهاية 2022

جديد المحليات
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