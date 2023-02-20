ارتفاع أرباح “stc” إلى 12.2 مليار ريال بنهاية عام 2022

ارتفعت أرباح شركة الاتصالات السعودية، إلى 12.2 مليار ريال بنهاية عام 2022 بنسبة قدرها 8 %، مقارنة بـ 11.3 مليار ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2021.
قالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى ارتفاع الإيرادات بمبلغ 4.4 مليار ريال، والذي قابله ارتفاع طفيف في تكلفة الإيرادات بمبلغ 824 مليون ريال سعودي حيث تأثرت إيجاباً بعكس مخصص التزام محتمل بمبلغ مليار ريال، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع إجمالي الربح بمبلغ 3.6 مليار ريال.
جاء ذلك على الرغم من:
– ارتفاع المصاريف التشغيلية بمبلغ 1.6 مليار ريال وذلك يعود بشكل رئيس إلى ارتفاع كلٍ من المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 837 مليون ريال والمصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 524 مليون ريال ومصاريف الاستهلاك والإطفاء بمبلغ 277 مليون ريال.
– ارتفاع إجمالي المصاريف الأُخرى بمبلغ 1.1 مليار ريال وذلك يعود بشكل رئيس إلى:
1. تسجيل مخصص انخفاض في القيمة مقابل الاستثمار في مجموعة بيناريانج جي إس إم القابضة بمبلغ 1.2 مليار ريال مقابل 177 مليون ريال في العام السابق، وذلك نتيجة لانخفاض القيمة العادلة الذي يعود إلى تراجع الظروف السوقية وسعر السهم المتداول لأحد استثماراتها الرئيسة في السوق الماليزي، مما أدى إلى إعادة تقييم هذا الاستثمار بناءً على هذه العوامل.
2. ارتفاع تكاليف التمويل بمبلغ 78 مليون ريال والذي قابله ارتفاع إيرادات التمويل بمبلغ 225 مليون ريال.
3. ارتفاع تكلفة برنامج التقاعد المبكر بمبلغ 52 مليون ريال.
– ارتفاع مصروف الزكاة وضريبة الدخل بمبلغ 43 مليون ريال.
وأكدت الشركة أنها سوف تقوم بتوزيع أرباح نقدية مقدارها 1,992.87 مليون ريال على المساهمين عن الربع الرابع من العام 2022م، أي ما يعادل 0.40ريال سعودي للسهم الواحد
وبينت أن اجمالي عدد أسهم الخزينة الغير مستحقة للأرباح والمخصصة لبرنامج أسهم حوافز الموظفين بلغ 17.8 مليون سهم حتى نهاية الربع الرابع من عام 2022م. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأحد 26-02-2023م، وسيكون تاريخ التوزيع يوم الخميس 16-03-2023م.