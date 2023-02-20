الفضلي: تجاوزنا تداعيات أزمة الغذاء العالمية بتوفير السلع وتعزيز المخزونات

عقدت لجنة الأمن الغذائي أمس (الأحد)، اجتماعها الدوري برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، لاستعراض آخر تطورات وفرة المعروض من السلع الغذائية محليا وعالمياً، ودور القطاع الخاص في تعزيز المخزونات المحلية لمدخلات الأعلاف (الذرة، فول الصويا، الشعير) وآليات تحفيزه.
وأكد الفضلي على الدور الكبير الذي قام به القطاع الخاص خلال الفترة الماضية في تعزيز المخزونات ووفرة المعروض في الأسواق متجاوزاً تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على أسواق الغذاء العالمية، مشيراً إلى أهمية المواءمة بين الجهات المعنية ومواصلة التعاون مع القطاع الخاص لضمان استمرار وفرة وجودة السلع الغذائية للمواطنين والمقيمين.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة ممثلو وزارات (الداخلية، والبيئة والمياه والزراعة، والمالية، والاقتصاد والتخطيط، والتجارة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والصناعة والثروة المعدنية، والصحة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) إضافة إلى الهيئة العامة للتجارة الخارجية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وصندوق التنمية الزراعية، والهيئة العامة للأمن الغذائي، والشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك). وفق “أخبار 24”.