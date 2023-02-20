وزير الطاقة: بعض الوزراء يرى أنه “القائد المحنك والملهم” ولولا تمثيله المملكة لكان بلا قيمة

عبر وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، عن حزنه لكون بعض الوزراء قد يرون في أنفسهم أنهم ملهمون وقادة رغم أن قيمتهم تأتي من تمثيلهم المملكة.
وقال وزير الطاقة، خلال حديثه في المؤتمر السعودي للإعلام:”أحزن عندما أجد أي وزير يمثل المملكة يعتقد أنه الوزير الملهم والقائد المحنك، ونفس الأنا تتضخم فيه، وأي واحد منا يجب ألا ينسى أنه يمثل الدولة، ولولا تمثيله هذه الدولة ما كان له قيمة”.
وشدد على ضرورة أن يكون للوزراء دور وقيمة في الدولة وأن يحافظوا على هذه القيمة ويعززوها، كما شدد على أن يتصرفوا بطريقة تليق بسمعة المملكة وتاريخها وقيمتها في صناعة القرار.
وأضاف أن تكتل أوبك+ يتحلى بالمرونة الكافية لتغيير القرارات كلما اقتضى الأمر، لافتا إلى أن قرار أوبك + بخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا، حظى بتضخيم إعلامي وبعضهم وصف القرار بأنه يخرب الاقتصاد العالمي. وفق “أخبار 24”.
وأبان أنهم أوضحوا عدم صحة ما تردد بشأن القرار فضلا عن عقد مؤتمر استضاف 9 وزراء يمثلون دول مجموعة أوبك، وبرغم ذلك كانت المملكة الدولة الوحيدة التي وجهت لها الانتقادات، وذلك بسبب حجم المملكة ومكانتها باعتبارها تتولى رئاسة المجموعة.
وأكد أن هذا القرار جاء بناء على معلومات ودراسات وتوقعات من عدة جهات بعيدا عن أي تأثير سياسي، حتى الذين انتقدوا هذا القرار أصبحوا صامتين الآن لأنهم وجود أن توقعاتهم بشأن هذا القرار لم تتحقق.
فيديو | وزير الطاقة عبدالعزيز بن سلمان: يحزنني كثيرًا حال بعض الوزراء الذي يرى أنه “القائد المحنك والملهم” ولولا تمثيله للمملكة لكان ليس له قيمة#المنتدى_السعودي_للإعلام2 #الإخبارية pic.twitter.com/DdbyRqKcK1
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 20, 2023