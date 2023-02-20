“الداخلية” تشارك في معرض الدفاع الدولي “أيدكس 2023” بأبوظبي

أعلنت وزارة الداخلية مشاركتها في معرض الدفاع الدولي “أيدكس 2023″، ضمن الجناح السعودي خلال الفترة من 20 حتى 24 من شهر فبراير الجاري في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض .
وأوضحت الوزارة أن مشاركتها تأتي تأكيداً لما يحظى به قطاع الصناعات العسكرية والأمنية في المملكة من دعم لا محدود ورعاية خاصة من لدن القيادة الرشيدة بهدف تجسيد رؤيتها الحكيمة والطموحة نحو تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة.
وأكدت حرص القيادة على تطوير القدرات الصناعية العسكرية الوطنية، والسعي إلى توطين هذا القطاع الواعد بما يزيد على 50% من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030، حتى يصبح رافداً مهماً للاقتصاد السعودي، من خلال نقل التقنية ودعم المستثمر المحلي . وفق “أخبار 24”.