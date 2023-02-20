“إعمار المدينة الاقتصادية” توقع اتفاقية تمويل مع “الاستثمارات العامة” بقيمة مليار ريال

أعلنت شركة إعمار المدينة الاقتصادية توقيع اتفاقية تسهيل قرض لأجل يصل إلى مليار ريال مع صندوق الاستثمارات العامة، أحد كبار مساهميها.
وأوضحت الشركة في بيان لها على “تداول”، أنه سيتم سداد القرض من خلال دفعة واحدة عند الاستحقاق، فيما ستصل فترة التمويل 18 شهرًا.
وأفادت أنها تقدمت بضمانات للحصول على القرض منها، أصول عقارية داخل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بقيمة سوقية لا تقل عن 1.5 مليار ريال. وفق “أخبار 24”.
وأكدت أن التمويل جاء بهدف دعم الخطط والمشاريع الاستراتيجية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، لدعم نمو وتطوير المدينة كمركز صناعي وتجاري وسياحي.