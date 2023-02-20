فلكية جدة”: استحالة رؤية هلال شعبان بالعين أو التلسكوب مساء اليوم

أوضحت الجمعية الفلكية بجدة أن رؤية هلال شعبان بعد غروب شمس اليوم (الإثنين) بالعين المجردة أو التلسكوب غير ممكنة، بسبب عمره الصغير وإضاءته الضئيلة ومدة بقائه القصيرة فوق الأفق.
وأبان رئيس الجمعية المهندس ماجد أبوزاهرة، أنه وفقًا للحسابات الفلكية ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة (يوم التحري) عند الساعة 06:21 مساءً وفي ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع (3) درجات والزاوية التي تفصله عن الشمس “الاستطالة” (5) درجات وإضاءته (0.3 %) وسيغرب القمر عند الساعة 06:39 مساءً بعد (18 دقيقة) من غروب الشمس، لافتًا إلى أن شروط بداية الشهر “فلكيًا” متحققة.
وأضاف أنه في يوم غد (الثلاثاء) ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة 06:22 مساءً وفي ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع (16) درجة والزاوية التي تفصله عن الشمس “الاستطالة” (18) درجة وإضاءته (2.5 %) وستكون رؤيته سهلة بالعين المجردة. وفق “أخبار 24”.
وأكد أبوزاهرة أن ما ذكر ه هو توضيح للجانب العلمي فقط وأن بداية شهر شعبان ستحدد بناء على ما سيصدر عن دائرة الأهلة بالمحكمة العليا.