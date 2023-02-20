“سابك” تتعاون مع شركة (مارس) لإنتاج مواد تغليف صديقة للبيئة لوجباتها الخفيفة

أعلنت شركة سابك تعاونها مع شركة “مارس” المنتج الشهير للحلويات وغيرها من المنتجات الغذائية، لتوريد مواد تغليف صديقة للبيئة للاستخدام في تغليف منتج الوجبات الخفيفة الذي يحمل العلامة التجارية (KIND®).
وأوضحت الشركة أن البوليمر الدائري المعتمد الذي تنتجه “سابك” سيستخدم في تصنيع عبوات تغليف مطبوعة لمنتج الوجبات الخفيفة KIND®، من خلال التعاون مع شركاء آخرين، وسيساعد كذلك على تقليل استخدام البلاستيك القائم على مصادر أحفورية.
وأفادت بأن هذا الحل الصديق للبيئة جزء من مجموعة منتجاتها الرائدة، التي تحمل علامتها التجارية (تروسيركل™)، والتي تُشكل علامة فارقة في مسيرة الشركة الطموحة نحو عالم خالٍ من النفايات البلاستيكية.
وأبانت أنه من خلال المبادرات التعاونية مع الشركات الأخرى، كتعاونها مع “مارس” وبفضل براعة علمائها، حققت تقنيات إعادة التدوير فوائد مجتمعية مهمة وتساعد في تحقيق ركائز التنمية المستدامة على مستوى العالم.
ومن جانبها، أكدت المدير العام لأعمال (PP & E4PS) بوحدة البتروكيماويات بالشركة، لادا كوريليك، أنهم متحمسون جدًا لهذا المشروع الرائد، إذ تتميز عبوات التغليف المرنة بعد استخدامها بكونها مواد لقيم ذات قيمة عالية يُمكن استخدامها لإنتاج مواد جديدة، وتشكل باقة منتجات وخدمات (تروسيركل™) عنصرًا أساسيًا في الاستفادة من هذه الإمكانات الهائلة لتلك المواد”.
ويذكر أنه قبل استخدام (مارس) لبوليمرات (سابك) الدائرية في تغليف منتج وجباتها الخفيفة KIND® ، استخدمت (مارس) بالفعل هذه البوليمرات في تغليف منتجاتها لأغذية الحيوانات الأليفة التي تسوقها تحت العلامة التجارية (SHEBA®). وفق”أخبار 24″.
وتسعى شركة “سابك” إلى الإسهام بدور فاعل في دعم الاقتصاد الدائري الذي يعمل على منع تحول مواد التعبئة والتغليف إلى نفايات، بل إعادة تدويرها أو إعادة استخدامها أو تحويلها إلى سماد. وتعتبر باقة (تروسيكل™) إنجازا كبيرا حققته الشركة في هذا الاتجاه.