وزير التعليم يوجه القطاعات التعليمية بالاحتفاء بيوم التأسيس

وجه معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبد الله البنيان الجامعات ومعاهد وكليات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات والملحقيات الثقافية في الخارج؛ بالاحتفاء بيوم التأسيس في 22 فبراير الجاري، وذلك من خلال إقامة البرامج والفعاليات والأنشطة للتعريف بهذه المناسبة، وأهميتها التاريخية والحضارية والثقافية في ترسيخ القيم الوطنية، والتأكيد على التلاحم والترابط بين المواطنين وقيادتهم.
ويأتي توجيه الوزير البنيان باحتفال وزارة التعليم بذكرى تأسيس الدولة السعودية في كافة قطاعاتها؛ إيماناً بأهمية تعزيز الوعي والمعرفة لدى النشء لاستذكار تاريخ الدولة السعودية التي أسسها الإمام محمد بن سعود وعاصمتها الدرعية، والولاء للقيادة الرشيدة -أيدها الله-، والاعتزاز بتاريخ الوطن العظيم، وجذوره التاريخية الراسخة، وعمقه الحضاري والثقافي المتنوّع منذ ثلاثة قرون. وفق”أخبار 24″.
وأكد وزير التعليم على إقامة وتنظيم الفعاليات والبرامج والأنشطة لمناسبة يوم التأسيس وفق الهوية المعتمدة لهذا العام، والاستفادة مما ورد في المقررات الدراسية من محتوى عن يوم التأسيس وتاريخ الدولة السعودية في تنفيذ الفعاليات للمدارس والإدارات التعليمية، مع مراعاة الفئات العمرية للطلبة في جميع المراحل الدراسية عند إعداد الأنشطة والبرامج.