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جديد المحليات > “الشؤون الإسلامية” تبدأ توظيف دعاة وداعيات في عدد من المناطق
20/02/2023   4:59 م

“الشؤون الإسلامية” تبدأ توظيف دعاة وداعيات في عدد من المناطق

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بدأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم الاثنين في عمليات التوظيف بعد اكتمال عمليات الفرز النهائي من قبل اللجان المختصة للمقبولين من الجنسين الذين تنافسوا على الوظائف التالية:(دعاة وداعيات ـــ مراقبين ومراقبات ــ حراس وحارسات أمن) للفروع التالية:(الحدود الشمالية ــ نجران ــ عسير ــ الجوف ــ الباحة ــ تبوك ــ جازان) حيث ستبدأ هذه الفروع اعتباراً من اليوم بالتواصل مع المرشحين عبر هواتفهم لاستكمال مسوغات التعيين لـ ( 2775) في الفروع السبعة والمباشرة للعمل على نظام العقود.

كما أشارت الوزارة إلى أنه سيتم البدء خلال شهر شعبان للعام الحالي 1444هـ، بتعيين كافة المقبولين في بقية الفروع بعد اكتمال عمليات الفرز النهائي من قبل اللجان المختصة والبالغ عددهم (4225) على الوظائف التالية:(دعاة وداعيات ـــ مراقبين ومراقبات ــ حراس وحارسات أمن)، كما أنهت الوزارة خلال الأشهر الماضية قرارات تعيين (5000) إمام ومؤذن على نظام العقود بمختلف مناطق المملكة. وفق”أخبار 24″.

الجدير بالذكر أن الوزارة وضمن مبادرة التوظيف التي بدأت بتنفيذها بتاريخ 1/6/1442هـ أنهت تعيين (25714) إماماً ومؤذناً على نظام العقود بمساجد وجوامع المملكة وحتى تاريخه، وبانتهاء عمليات التعيين للوظائف (مراقبين ومراقبات ودعاة وداعيات وحراس وحارسات) سيصل مجموع من تم تعيينهم منذ بدء المبادرة على وظائف العقود وحتى العام الحالي 1444هـ (45000) موظف وموظفة، كما بلغ عدد من تم تعيينهم على بند المكافآت من الأئمة والخطباء والمؤذنين (24180) منذ عام 1440هـ في مختلف مناطق المملكة ضمن الجهود التي تسعى الوزارة لتحقيقها لمواكبة تطلعات وتوجيهات القيادة الرشيدة في توظيف الكفاءات من أبناء وبنات الوطن.

“الشؤون الإسلامية” تبدأ توظيف دعاة وداعيات في عدد من المناطق

جديد المحليات
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