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جديد المحليات > “الوطنية للإسكان” توقّع اتفاقيات تطوير عقاري لضاحية الفرسان بـ 24 مليار ريال
20/02/2023   4:59 م

“الوطنية للإسكان” توقّع اتفاقيات تطوير عقاري لضاحية الفرسان بـ 24 مليار ريال

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وقعت الوطنية للإسكان 30 اتفاقية ومذكرة تفاهم وعقودًا استشارية بأكثر من 24 مليار ريال مع عددٍ من المطورين العقاريين، وذلك على هامش حفل تدشين ضاحية الفرسان أكبر الضواحي السكنية في المملكة.

وتضمّنت المذكرات توقيع 18 اتفاقية تطوير عقاري للمرحلة الأولى من الضاحية مع عدد من الشركات العقارية، وذلك بهدف تطوير وتنفيذ الوحدات السكنية بخيارات متنوعة وتصاميم عصرية ومساحات مختلفة، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مع الشركة السعودية للكهرباء؛ لتنفيذ المخططات التفصيلية والتنفيذية لأعمال الكهرباء في الضاحية. وفق”أخبار 24″.

كما تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم لتطوير المرافق الحيوية من مستشفيات ومراكز صحية ومراكز تجارية وترفيهية ورياضية ومراكز مجتمعية، بالإضافة إلى المساجد والمدارس التعليمية، إلى جانب 4 عقود استشارية لإدارة المشاريع والإشراف على تنفيذ المرحلة الأولى وتنفيذ أعمال البنية التحتية الشاملة.

"الوطنية للإسكان" توقّع اتفاقيات تطوير عقاري لضاحية الفرسان بـ 24 مليار ريال

وفق”أخبار 24″.

“الوطنية للإسكان” توقّع اتفاقيات تطوير عقاري لضاحية الفرسان بـ 24 مليار ريال

جديد المحليات
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