“تقويم التعليم”: إطلاق الاختبارات المعيارية لخريجي الجامعات لأول مرة مايو المقبل

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب إطلاق تطبيق الاختبارات المعيارية لخريجي مؤسسات التعليم الجامعي أحد مخرجات برنامج رفع جاهزية خريجي التعليم العالي لسوق العمل “جاهزية”، وذلك خلال الفترة من 17 – 31 مايو 2023م.
وأوضحت الهيئة أن الاختبارات والتي ستطبق لأول مره في تاريخ التعليم الجامعي بالمملكة، تهدف إلى قيـاس ودعـم تحسـين تحصيـل طـلبه البكالوريوس المتوقـع تخرجهـم لنواتـج التعلـم فـي البرنامـج، ومسـاعدة الجامعـات والكليـات الحكومية والأهلية علـى معرفـة مـدى جـودة مخرجاتهـا وفـرص التحسـين لديهـا، وذلك من دون أن يؤثر على نجاح أو رسوب الطلاب.
وأشارت إلى أن هذه الاختبارات المعيارية تأتي تنفيذاً لقرار مجلس شؤون الجامعات، المتضمن تعميم الاختبار المعياري بهدف تقييم المخرجات من معارف ومهارات وقيم للخريجين في التخصصات، لقياس مستوى جودة العمليات والمخرجات من خلال إجراء اختبارات على عينة من خريجي الجامعات كل ثلاث سنوات، على أن تتولى هيئة تقويم التعليم والتدريب تنفيذ تلك الاختبارات. وفق”أخبار 24″.
وذكرت أن الاختبارات المعيارية لهذا العام تشمل 13 تخصصاً جامعياً هي (المالية، والمحاسبة، والتسويق، والتمويل والاستثمار، والمخاطر والتأمين، والمصارف والأسواق المالية، وهندسة الحاسب الآلي، وعلوم الحاسب، وهندسة البرمجيات، ونظم المعلومات، وتقنية المعلومات، والأمن السيبراني/ أمن المعلومات، الذكاء الاصطناعي).