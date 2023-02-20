“العلا” تتيح فرصة استكشاف قبر “لحيان” عبر “الميتافيرس”

أتاحت الهيئة الملكية بمحافظة العلا، لزوار عالم “الميتافيرس”، فرصة استكشاف نموذج تفاعلي ثلاثي الأبعاد لمنطاد يجوب منطقة قبر “لحيان بن كوزا” في مدينة الحجر التاريخية، والذي يعد أول موقع سعودي يدرج على لائحة اليونسكو للتراث العالمي، بما يتيح الحصول على التجربة في أي مكان بالعالم.
وتقدم تجربة المنطاد للزوار عبر العالم الافتراضي، رحلة تضاهي الزيارة الحقيقية، وجولات شاملة تغطي 360 درجة في الحجر.
كما توفر الهيئة الملكية لمحافظة العلا لعدد محدود من راكبي المنطاد فرصة للحصول على رمز غير قابل للاستبدال (NFT) يمكن ارتداؤه، يعمل على إتاحة العديد من التجارب المستقبلية في عالم الميتافيرس. وفق “أخبار 24”.
وصممت بوابات المعلومات لتوجيه الزوار إلى مختلف المواقع التي تُبرز تاريخ وحضارة العلا، لتعزيز الوعي بتاريخها البشري الممتد لأكثر من 200 ألف عام، مع تقديمها بصورة معرفية من أجل تمكين التحول التقني والابتكار.