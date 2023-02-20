شركة SAMI تعلن عن مجمعها الصناعي للأنظمة الأرضية بالرياض

أعلنت شركة SAMI، الشريك الوطني الرائد في قطاع الصناعات الدفاعية والأمن، اليوم (الاثنين)، عن المجمع الصناعي للأنظمة الأرضية في منطقة الرياض بمدينة الخرج.
ويستهدف المجمع الصناعي، الذي أعلنت عنه “SAMI” خلال معرض الدفاع الدولي “آيدكس 2023″، توطين الصناعات الدفاعية وبناء القدرات المحلية في مجال هندسة وتصميم الأنظمة الأرضية، بالإضافة إلى اختبار وتأهيل النظم وتقديم خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة الشاملة والدعم اللوجيستي المتكامل.
كما وقعت الشركة اتفاقية مع نظيرتها “جفري أسوشيتس”، لتصميم المجمع المخصص لتصنيع العربات المدرعة ودمج ومواءمة الأنظمة الأرضية المتقدمة وتصنيع وتجميع واختبار وصيانة الأنظمة الأرضية. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن معرض الدفاع الدولي “آيدكس 2023” المقام في الإمارات، يعد أكبر المعارض الدفاعية المتخصصة في العالم بهذا القطاع.