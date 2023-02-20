الكشف عن شرائح الرواتب المستفيدة من دعم “سكني” المحدث

كشفت مصادر عن شرائح الرواتب المستفيدة من الدعم الشهري لبرنامج “سكني” المحدث، التي قسمت إلى 9 شرائح تبدأ من 3 آلاف ريال إلى أكثر من 10 آلاف ريال.
ووفقا للمصادر سيعتمد مبلغ الدعم على صافي دخل المستفيد بعد خصم التأمينات الموضح في تعريف الراتب (شاملا البدلات الثابتة)، وستعتمد قيمة الدعم الشهري كنسبة من راتب المستفيد وتتناقص مع ارتفاع قيمة الراتب.
وسيتم تطبيق آلية احتساب الدعم الشهري السابقة على عقود الدعم السكني التي تم إنشاء طلب لها عبر نظام الربط التقني قبل التاريخ تاريخ 19/ 2 / 2023، وبحد أقصى شهر من إطلاق التحديثات، مع إمكانية نقل المديونية للعقود الموقعة بعد إطلاق التعديل وتخضع العقود السابقة لآلية الدعم الشهري القديمة. وفق “أخبار 24”.
وفيما يلي الشرائح المستفيدة من الدعم السكني المحدث:
– الشريحة الأولى الراتب 3 آلاف ريال (الحد الأقصى لقيمة الدعم الشهري 1350 ريالا/ وقيمة الدعم الإجمالي ريال لمدة 20 سنة 324 ألفا).
– الشريحة الثانية الراتب 4 آلاف ريال (الحد الأقصى لقيمة الدعم الشهري 1206 ريالات وقيمة الدعم الإجمالي لمدة 20 سنة 289.440 ريالا).
– الشريحة الثالثة الراتب 5 آلاف ريال (الحد الأقصى لقيمة الدعم الشهري 1073 ريالا وقيمة الدعم الإجمالي لمدة 20 سنة 257.520 ريالا).
– الشريحة الرابعة الراتب 6 آلاف ريال (الحد الأقصى لقيمة الدعم الشهري 955 ريالا وقيمة الدعم الإجمالي لمدة 20 سنة 229.200 ريال).
– الشريحة الخامسة الراتب 7 آلاف ريال (الحد الأقصى لقيمة الدعم الشهري 850 ريالا وقيمة الدعم الإجمالي لمدة 20 سنة 204 آلاف ريال).
– الشريحة السادسة الراتب 8 آلاف ريال (الحد الأقصى لقيمة الدعم الشهري 757 ريالا وقيمة الدعم الإجمالي لمدة 20 سنة 181.680 ريالا).
– الشريحة السابعة الراتب 9 آلاف ريال (الحد الأقصى لقيمة الدعم الشهري 673 ريالا وقيمة الدعم الإجمالي لمدة 20 سنة 161.520 ريالا).
– الشريحة الثامنة الراتب 10 آلاف ريال (الحد الأقصى لقيمة الدعم الشهري 599 ريالا وقيمة الدعم الإجمالي لمدة 20 سنة 143.760 ريالا).
– الشريحة التاسعة الراتب أكثر من 10 آلاف ريال (الحد الأقصى لقيمة الدعم الشهري 452 ريالا وقيمة الدعم الإجمالي لمدة 20 سنة 108.480 ريالا).