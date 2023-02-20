دعم مالي فوري غير مسترد 150 ألف ريال للمستفيدين من “سكني” المحدث

أعلن برنامج “سكني”، اليوم (الاثنين)، إطلاق برنامج الدعم السكني المحدث، والذي يتيح مزايا متنوعة وخيارات أكثر من الحلول التمويلية والسكنية التي تناسب شرائح المستفيدين كافة بشكل عام، بما في ذلك تقديم دعم مالي فوري غير مسترد بقيمة 150 ألف ريال.
وأكد، خلال بيان أصدره، أن الحلول التي يوفرها البرنامج المحدث، تشمل دعمًا ماليًا فوريًا غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال، ودعمًا عينيًا على الوحدات السكنية تحت الإنشاء، بالإضافة إلى الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية.
كما يتيح البرنامج المحدّث للمستفيد مجموعة من البرامج التي تمكنه من التملك، أبرزها برنامج “الرهن الميسر”، وبرنامج “ضمانات التمويل العقاري”، بالإضافة إلى غيرها من الحلول التمويلية والسكنية، مثل منتج البيع على الخارطة، ومنتج الوحدات السكنية الجاهزة، ومنتج البناء الذاتي إضافة إلى منتج أرضك دعمك. وفق “أخبار 24”.
كما يوفر برنامج الدعم المحدث خدمة “صمم دعمك” من خلال منصة المستشار العقاري، والتي تتيح للمستفيد تصميم دعمه السكني، بما يتناسب مع رغباته واحتياجاته للتملك.