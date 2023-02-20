كشف وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، عن عزمهم إعادة هيكلة هيئة الإذاعة والتلفزيون وتغيير اسمها بآخر يكون لائقاً بها.
وأوضح، خلال حديثه في منتدى الإعلام الثاني اليوم (الاثنين)، أن تطلعاتهم للهيئة صناعة محتوى سعودي، ودعم وتمكين المحتوى المحلي
وأشار إلى أن المملكة مستهدفة إعلامياً وفي قيمها وأخلاقها، ويجب أن تكون الهيئة خط الدفاع الأول لها.
وبين أن أبرز إنجازات الهيئة تمثلت في ارتفاع الإعلان التجاري وإطلاق قناة ذكريات وإذاعة الإخبارية، إلى جانب إنشاء 10 مواقع لإذاعات دولية تبث بـ11 لغة، والتحويل الرقمي للأرشيف، والذي يحوي 25 ألف مادة. وفق “أخبار 24”.
وكانت العاصمة الرياض استضافت منتدى الإعلام بمشاركة أكثر من 1000 شخصية إعلامية من دول عربية وعالمية، وسلط الضوء على التحديات الجديدة التي تواجهها صناعة المحتوى الإعلامي في خضم الثورة التقنية الهائلة للذكاء الاصطناعي.
#عاجل | #وزير_الإعلام: المملكة مستهدفة إعلامياً وسنعيد هيكلة الإذاعة والتلفزيون #المنتدى_السعودي_للإعلامhttps://t.co/2AHvK72kpe pic.twitter.com/dOiliVHPFT
— أخبار 24 (@Akhbaar24) February 20, 2023
#عاجل | #وزير_الإعلام: #المملكة مستهدفة إعلامياً.. والهيئة مسؤولة عن الدفاع أمام هذه الاستهدافات pic.twitter.com/bDH9aZGTp0
— أخبار 24 (@Akhbaar24) February 20, 2023
انطلاق النسخة الثانية من #المنتدى_السعودي_للإعلام بمشاركة 1000 شخصية عربية وعالميةhttps://t.co/pAxgv5UcYB pic.twitter.com/TB7AcY7muU
— أخبار 24 (@Akhbaar24) February 20, 2023