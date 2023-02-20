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جديد المحليات > جسر جوي رقمي من الرياض لإنقاذ متضرري الزلزال عن بعد
20/02/2023   9:01 م

جسر جوي رقمي من الرياض لإنقاذ متضرري الزلزال عن بعد

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نفذ مستشفى صحة الافتراضي جسرًا جويًا رقميًا من الرياض، لإنقاذ ضحـايا الزلـزال عن بعد، وذلك من خلال تقديم خدمات الطب الاتصالي.

وتسهم الخدمة التي يقدمها المستشفى الافتراضي في فرز الحالات الدقيقة التي تحتاج للمزيد من العناية بالمراكز الصحية المتخصصة، وأخرى يمكن التعامل معها عبر الكوادر الطبية الميدانية.

وتمكن استشاريو الباطنة في المستشفى من تشخيص حالة رجل تركي، يبلغ من العمر 54 عامًا، كان قد تم تشخيصه كحالة باطنية متقدمة، ليتم اكتشاف أنه يعاني من اضطراب كرب ما بعد الصدمة، ويحتاج لعناية نفسية متخصصة.

من جانبه، أعرب السفير التركي بالمملكة، فاتح أولو صوي، خلال زيارته للمستشفى الافتراضي، عن شكره وتقديره لدور المملكة في الوقوف مع بلاده في الكـارثة، قائلًا: “سنذكر دائمًا أن القيادة والشعب السعودي وقفا إلى جانبنا في تلك الأوقات العصيبة.. في كـارثة القرن التي لم نر مثلها من قبل”.

جسر رقمي صحي، يصل بخدمات #مستشفى_صحة_الافتراضي إلى متضرري الزلازل في أماكنهم، إكمالاً لمسيرة المملكة في الإغاثة. pic.twitter.com/6PqA8WPurm

جسر جوي رقمي من الرياض لإنقاذ ضحايا الزلزال عن بعد

جسر جوي رقمي من الرياض لإنقاذ ضحايا الزلزال عن بعد

جسر جوي رقمي من الرياض لإنقاذ ضحايا الزلزال عن بعد

وفق “أخبار 24”.

جسر جوي رقمي من الرياض لإنقاذ متضرري الزلزال عن بعد

جديد المحليات
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