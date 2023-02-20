جسر جوي رقمي من الرياض لإنقاذ متضرري الزلزال عن بعد

نفذ مستشفى صحة الافتراضي جسرًا جويًا رقميًا من الرياض، لإنقاذ ضحـايا الزلـزال عن بعد، وذلك من خلال تقديم خدمات الطب الاتصالي.
وتسهم الخدمة التي يقدمها المستشفى الافتراضي في فرز الحالات الدقيقة التي تحتاج للمزيد من العناية بالمراكز الصحية المتخصصة، وأخرى يمكن التعامل معها عبر الكوادر الطبية الميدانية.
وتمكن استشاريو الباطنة في المستشفى من تشخيص حالة رجل تركي، يبلغ من العمر 54 عامًا، كان قد تم تشخيصه كحالة باطنية متقدمة، ليتم اكتشاف أنه يعاني من اضطراب كرب ما بعد الصدمة، ويحتاج لعناية نفسية متخصصة.
من جانبه، أعرب السفير التركي بالمملكة، فاتح أولو صوي، خلال زيارته للمستشفى الافتراضي، عن شكره وتقديره لدور المملكة في الوقوف مع بلاده في الكـارثة، قائلًا: “سنذكر دائمًا أن القيادة والشعب السعودي وقفا إلى جانبنا في تلك الأوقات العصيبة.. في كـارثة القرن التي لم نر مثلها من قبل”.
جسر رقمي صحي، يصل بخدمات #مستشفى_صحة_الافتراضي إلى متضرري الزلازل في أماكنهم، إكمالاً لمسيرة المملكة في الإغاثة. pic.twitter.com/6PqA8WPurm
— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) February 16, 2023
السفير التركي لدى السعودية في زيارته لـ #مستشفى_صحة_الافتراضي واطلاعه على إسهام المستشفى بخدماته للمتضررين من الزلزال، عبر جسر رقمي صحي. pic.twitter.com/dCVEKncREX
— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) February 18, 2023
وفق “أخبار 24”.