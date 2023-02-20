إنشاء محفظة إقراضية بمبلغ مليون ريال لدعم مشاريع الأسر المنتجة ورائدات الأعمال

وقع مركز بناء الاسر المنتجة “جنى” مساء أمس الأول، اتفاقية شراكة وتعاون مع جمعية اليمامة لدعم مشاريع السيدات من الاسر المنتجة ورائدات الاعمال من خلال تقديم خدمات مالية وغير مالية لتأسيس وتنمية مشاريعهم، وبموجب الاتفاقية تم البدء بالعمل على محفظة إقراضية بمبلغ مليون ريال باسم جمعية اليمامة للقيام بتأهيل الأسر واقراضها قروض حسنة لتمويل مشاريعهم الصغيرة بعد دراسة جدواها.
حيث أكد فوزان بن محمد الفوزان، رئيس مجلس إدارة جمعية اليمامة، إلى أن الجمعية تسعى إلى تحقيق هدفها ب تعزيز وتنمية الأفراد والأسر وتطوير قدراتهم لتحسين مستوى معيشتهم بالتعاون مع مركز “جنى”، مبيناً في الوقت نفسه أنه بحسب الاتفاقية يقوم مركز “جنى” بإدارة البرنامج ومتابعة المستفيدات والإشراف المستمر على سير مشاريعهم، بالإضافة إلى التسويق والترويج للمشروع من خلال جميع الوسائل المتاحة، ورفع التقارير الدورية.
وعبَّر محمود الشامي، الرئيس التنفيذي لمركز بناء الأسر المنتجة “جنى”، عن شكره وامتنانه لجمعية اليمامة على دعمهم واهتمامهم بتمكين الأسر المنتجة ودعم جميع المبادرات التي تعود بالنفع عليهم؛ بهدف الارتقاء بمستوى المعيشة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والمالي.
وذكر الشامي، أن المملكة حققت قفزات نوعية فيما يخص تمكين المرأة وزيادة مشاركتها الاقتصادية في سوق العمل وانعكست الجهود والتشريعات الإصلاحية التي تمت خلال السنوات الأخيرة وفق رؤية المملكة 2030 على مستهدفات تمكين المرأة حيث بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للإناث السعوديات من 18 سنة فما فوق 35.6 % بالربع الثاني لعام 2022، في حين تضاعفت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 33.7% متجاوزين بذلك مستهدف الرؤية لعام 2030 للوصول إلى نسبة 30%، كما بلغت نسبة النساء في المناصب الإدارية المتوسطة والعليا 39.6% في القطاعين العام والخاص خلال العام الماضي 2021.
وقال الشامي، إن تقديم الدعم للمشاريع متناهية الصغر والإشراف والرعاية لهذه الأسر يسهم في ترسيخ ثقافة العمل الحر والاعتماد على الذات، ويأتي ذلك امتداد لجهود مركز بناء الأسر المنتجة “جنى” وسعياً لتحقيق اهدافه في دعم وتمكين مشاريع السيدات من الاسر المنتجة ورائدات الاعمال من خلال تقديم خدمات مالية وغير مالية لتأسيس وتنمية مشاريعهم.
وفق “أخبار 24”.