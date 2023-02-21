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جديد المحليات > “الصحة”: جرعات الأنسولين تصاحبها آلام عصبية.. ويجب مراجعة الطبيب بتلك الحالة
21/02/2023   7:14 ص

“الصحة”: جرعات الأنسولين تصاحبها آلام عصبية.. ويجب مراجعة الطبيب بتلك الحالة

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أوضحت وزارة الصحة، أن بعض الآلام العصبية والعضلية تُصاحب جرعات الأنسولين الخاص بمرضى السكر، لكن يجب مراجعة الطبيب حال استمرار الأعراض الجانبية بعد الحصول على الجرعة.

وبيّنت الوزارة، أن أنسولين “توجيو” وأنسولين “لانتوس” يحتويان على نفس المادة الفعالة (أنسولين جلارجين) والاختلاف يكون في عدد الوحدات والتركيز وبداية العمل، مع احتمالية حدوث بعض الأعراض الجانبية عند الاستخدام ومنها آلام عضلية أو عصبية.

ونوهت إلى أنه في حال استمرار الأعراض أو زيادة حدتها ينبغي مراجعة الطبيب المُعالج لتقييم وتشخيص الحالة الصحية سريرياً وتحديد ما يلزم لها. وفق “أخبار 24”.

“الصحة”: جرعات الأنسولين تصاحبها آلام عصبية.. ويجب مراجعة الطبيب بتلك الحالة

جديد المحليات
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