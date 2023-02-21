القصبي: الإعلام السعودي مقبل على تطور جذري.. والجوالات باتت مصادر للمعلومة

كشف وزير التجارة وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي، أمس (الاثنين)، أن منظومة الإعلام السعودي مقبلة على تطور جذري في الأصعدة كافة، بما يضمن أن يكون القطاع مليئًا بالفرص والشراكات مع القطاع الخاص والجهات العالمية، وسيشكل منصة للموهوبين والمبدعين.
وأوضح، خلال مشاركته في النسخة الثانية من المنتدى السعودي للإعلام في الرياض، أن الجوالات وتطبيقاتها أصبحت مصادر المعلومة، مشيرًا إلى أن الوسائل تتغير ويبقى المحتوى الإعلامي هو الأساس.
وأشار إلى منجزات هيئة الإذاعة والتلفزيون؛ التي تشمل إطلاق قناة ذكريات وإذاعة إخبارية، والتحول الرقمي للأرشيف، وتطوير نظام الأرشفة، وإطلاق أول معرض تقني تلفزيوني، وعقد شراكات دولية ومحلية.
ونوه إلى منجزات وكالة الأنباء السعودية، التي شملت الموافقة على تنظيم الوكالة، ورئاسة الوكالة لاتحاد وكالات الأنباء العربية، ونقل جريدة أم القرى إلى الوكالة، وعقد 40 شراكة إستراتيجية حول العالم، والتحول إلى صناعة محتوى متنوع يعرف بـ”المزيج الإعلامي” لأكثر من 12 قسمًا.
كما تطرّق إلى منجزات هيئة الإعلام المرئي والمسموع التي تشمل إطلاق أول ترخيص من نوعه للإعلانات الفردية، وإضافة إلى إطلاق حملات تثقيفية وتصحيحية، واعتماد المواصفات والمقاييس وغيرها، ما أسهم في ارتفاع عدد الوظائف والمحتوى، مؤكدًا أن الهيئة سوف تركز على تحسين البنية التشريعية لقطاع الإعلام، وتحسين بيئة الاستثمار، وتطوير الآليات وأدوات الالتزام في قطاع الإعلام. وفق “أخبار 24”.
وبشأن منجزات التواصل الحكومي، أكد القصبي أنها تشمل إقامة المؤتمر الدوري للتواصل الحكومي الذي عقد 12 مرة بمشاركة 13 وزيرًا، وإقامة المركز الإعلامي الافتراضي للحج الذي يشارك فيه 1000 صحفي وصحفية من دول العالم، وبرنامج مهارات قوقل لموهوبي المحتوى الرقمي، وسباق ميدياثون، ومبادرة كنوز وغيرها، داعيًا شركات القطاع الخاص والمواهب لاغتنام الفرص في قطاع واعد.