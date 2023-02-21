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جديد المحليات > تخصيص خطبة الجمعة القادمة للتحذير من الغش التجاري
21/02/2023   7:13 ص

تخصيص خطبة الجمعة القادمة للتحذير من الغش التجاري

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وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبداللطيف آل الشيخ، بتخصيص خطبة (الجمعة) القادمة، للتحذير من الغش التجاري.

ودعا لتخصيص الخطبة للحديث عن بعض الأمور التجارية، على رأسها تحريم الاحتكار، والإضرار بالناس من خلال المبالغة في الحصول على الأرباح، والتحذير من التلاعب بالمنتجات والسلع، وبيان حرمة ذلك والاستشهاد بالآيات والأحاديث النبوية.

وتضمن التعميم حث الخطباء على الحديث عن السماحة في البيع والشراء، وعدم الإضرار بالناس في المبالغة بالمكاسب، وبيان حرمة احتكار السلع وعدم مراعاة أحوال الناس، مع بيان خطورة التستر التجاري والأضرار الاقتصادية والأمنية والاجتماعية المترتبة عليه. وفق “أخبار 24”.

تخصيص خطبة الجمعة القادمة للتحذير من الغش التجاري

جديد المحليات
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