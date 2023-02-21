تستهدف “الجمهور والمشاهير والإعلاميين”.. إقرارات لتنظيم أسواق الإعلان قريباً

كشف الرئيس التنفيذي لهيئة الإعلام المرئي والمسموع الدكتور عبداللطيف العبداللطيف، عن أن تنظيماً جديداً للإعلانات سيُقر قريباً، بعد إقرار نظام “موثوق”، من شأنه حماية جميع الأطراف، من جمهور ومشاهير وإعلاميين.
وأكد أن الهدف الأول، من ذلك التنظيم، هو الإسهام في صناعة إعلام واعد وذي مصداقية، وخلق مزيد من الوظائف والفرص، وحماية جميع الأطراف ذات العلاقة.
ولم يُخفِ العبداللطيف خلال مشاركته في جلسة “كيف يعزز الإعلام الحصانة ضد الاحتيال المالي؟” التي عقدت في الرياض اليوم ضمن فعاليات المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الثانية، أن سوق الإعلان في السعودية شهد خلال الفترة القريبة الماضية طفرة كبيرة ونمواً واسعاً، استفادت منه القنوات والصحف والمجلات المعروفة آنذاك، ثم تحول الناس من الإعلام التقليدي إلى الإعلان عبر منصات الإعلام الجديد، وانتقل جزء كبير من سوق الإعلان إلى خارج السعودية عبر المنصات، حتى جاء تنظيم الإعلانات عبر “موثوق”، وأصبحت المصداقية أكثر لسوق الإعلانات.
وشدد العبد اللطيف على أن الأنظمة الجديدة، تهدف لضبط العملية الإعلانية، من خلال التأكد من مصداقية وموثوقية المعلن، والحد من المخالفات والتجاوزات، وعدم وجود أي تضليل للمستهلك. وفق “أخبار 24”.
وقال: “نتواصل مع منصات عالمية للحد من ظهور أي عمليات احتيال مالي عبرها، ونحن جهة تنفيذية، ووجدنا تجاوباً من هذه المنصات، علماً أن لدينا القدرة على إيقافها”، مرجعاً الهدف من “موثوق” لتنظيم سوق الإعلان، تسانده التنظيمات التي ستصدر قريباً، والتي يُهدف من خلالها إلى تحسين السوق، وضبطة، مع انفتاحه على جميع الآراء.