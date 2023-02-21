اتفاقيتان لتأسيس مجلس أعمال بين المملكة وكوستاريكا وتعزيز علاقتهما الاقتصادية

وقعت المملكة وكوستاريكا، اليوم (الاثنين)، اتفاقيتين للتعاون الاقتصادي، لرفع حجم التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
ووقع اتحاد الغرف وهيئة الصادرات بكوستاريكا اتفاقيتين، لتعزيز التعاون الاقتصادي وتأسيس مجلس أعمال مشترك بين قطاعي الأعمال في البلدين، وذلك خلال لقاء وزير خارجية كوستاريكا أرنولدو أندريه تينوكو، والوفد المرافق له، مع أصحاب الأعمال السعوديين بمقر اتحاد الغرف السعودية بالرياض.
وأعرب وزير خارجية كوستاريكا عن رغبة بلاده في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع المملكة، إذ اعتبر أن تشكيل مجلس أعمال مشترك نقطة البداية في علاقات اقتصادية قوية، داعيًا أصحاب الأعمال السعوديين لاستكشاف الفرص الاستثمارية الهائلة في كوستاريكا، والاستفادة من المزايا والحوافز الاستثمارية التي تقدمها للمستثمرين الأجانب.
من جانبه، أكد نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية بدر الرزيزاء، أن العلاقات بين البلدين تشهد تطورًا واضحًا، والذي انعكس على نمو حجم التبادل التجاري بنسبة 59%، ليصل إلى 355 مليون ريال في عام 2021. وفق “أخبار 24”.
وأوضح وكيل وزارة الاستثمار للتواصل مع المستثمرين بدر البدر، أن الأشهر المقبلة ستشهد تنظيم وفد سعودي من القطاعين العام والخاص لزيارة كوستاريكا، للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والسياحة والزراعة والأمن الغذائي.
وشهد اللقاء تقديم عدد من العروض، تناولت البيئة والفرص الاستثمارية المتاحة في كلتا الدولتين.